Росія не може впоратися з дефіцитом електроенергії – СЗРУ

У 2025 році у Росії спостерігається тенденція до зростання дефіциту електроенергії. станом на жовтень поточного року нестача потужностей в електромережі вже досягла 25 ГВт.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Через попит промислових, житлових та комунальних споживачів, що перевищив сумарну генерацію всіх електростанцій, станом на жовтень поточного року нестача потужностей в електромережі вже досягла 25 ГВт", – пояснюють у СЗРУ.

"З-поміж основних причин дефіциту найбільше вирізняється дисбаланс між зростанням споживання та розвитком інфраструктури", – говориться у повідомленні.

Стан основних фондів теплової генерації у Російській Федерації, тривалість експлуатації яких уже давно перевищує 30 років, характеризується високим фізичним зносом – понад 70% потужності всього парку генерувального обладнання.

"Як наслідок – лінії передач перевантажені, а локальні аварії та несправності вже стали звичним явищем", – зазначає українська розвідка.

Найвразливішими в цьому є Камчатський і Красноярський краї, Магаданська та Сахалінська області, Чукотський автономний округ, а також Північний Кавказ, що не входять до Єдиної енергетичної системи рф.

"Додатковим тиском стали санкції Заходу за воєнне вторгнення до України, внаслідок яких росія втратила доступ до сучасного енергетичного обладнання, програмного забезпечення та технологій", – говориться у повідомленні.

"Тож про модернізацію електромереж і впровадження енергоефективних рішень елекроенергетикам годі сподіватися", – зазначає СЗРУ.

Українська розвідка стверджує, що попри намагання уряду РФ "запровадити хоч якісь заходи для стабілізації своєї енергосистеми", зростання дефіциту електроенергії свідчить про системну кризу російського енергетичного сектору.

Йдеться про такі заходи, як от грошову компенсацію або знижку на рахунок за спожиту електроенергію за добровільне зниження її споживання в пікові години, а також відключення споживачів, що не потребують гарантованого електропостачання.

"Поки левова частка російського бюджету іде на воєнні витрати, економіка й соціальна сфера не просто потерпатимуть, а й системно занепадатимуть", – прогнозує українська розвідка.

Нагадаємо:

Раніше Служби зовнішньої розвідки України повідомила, що оновлений базовий прогноз мінекономрозвитку Росії виявився критично залежним від збереження чи скасування міжнародних санкцій. За прогнозом, підвищення середньої ціни нафти Urals із $58 за барель у 2025 році до $65 у 2028-му, однак цей сценарій можливий лише у випадку виходу росії з міжнародної ізоляції.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс став головним драйвером попиту.

Міністерство фінансів РФ повідомило про новий крок, покликаний захистити держбюджет від коливань нафтових цін і західних санкцій, що б’ють по російському енергетичному експорту.

Також раніше повідомлялося, що у 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігався дефіцит пального після обстрілів російських нафтопереробних заводів українськими дронами.

29 вересня в тимчасово окупованому Севастополі на тлі дефіциту палива ввели обмеження на продаж бензину.

Також раніше президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна буде готовою до всіх викликів, які виникають через російські удари по енергетиці. Але сьогодні важко прогнозувати, що буде з нею надалі.

Україна запустила мережу акумуляторних батарей для уникнення тривалих відключень електроенергії в разі російських атак на енергетичні об’єкти і розмістила їх у секретних місцях.