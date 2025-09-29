Дефіцит бензину: в Севастополі обмежили продаж автопалива "в одні руки"

В окупованому Криму повідомляли про "складну ситуацію" з пальним

В тимчасово окупованому Севастополі на тлі дефіциту палива ввели обмеження на продаж бензину.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомив призначений Кремлем "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, 29 вересня на автозаправних станціях мешканці міста зможуть заправити в один автомобіль або каністру не більше 30 літрів палива марок Аі-92, Аі-95, Аі-95NP і Аі-100.

"Бензин в місто привозиться в режимі нон-стоп, але через ажіотаж на АЗС поки не вдається вийти на плановий режим роботи.

Розраховуємо, що завдяки такому режиму зможемо накопичити бензин на всіх АЗС і повернутися до роботи за звичайним графіком", — розповів Развожаєв.

Він також закликав мешканців Криму не запасатися паливом про запас.

Нагадаємо:

За інформацією розвідки, у 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігається дефіцит пального. Водночас по всій країні зростає вартість нафтопродуктів.

З 24 вересня в анексованому Криму на автозаправках повністю зникли всі марки бензину, в тому числі найдорожча А100.

Як заявив глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, перебої з паливом у Криму виникли через зниження обсягів виробництва на нафтопереробних заводах Росії.

Станом на кінець минулого тижня в Росії кількість АЗС в умовах перебоїв з постачанням палива скоротилося на 2,6%, або на 360 об'єктів з кінця липня, а в окремих регіонах проблеми вже мають масштабніший характер.