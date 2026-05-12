У Росії виник дефіцит пального через атаки на НПЗ

У Росії нестача пального після українських ударів по НПЗ

У Росії виникла нестача бензину через українські атаки по нафтопереробних заводах (НПЗ).

Про це пишуть у The Moscow Times з посиланням на дані пропагандистського видання "Коммерсант".

8 травня на біржових торгах постачальники змогли реалізувати 32,64 тис. тонн бензину – на 5,9% менше, ніж минулого дня. Зокрема, продажі А-92 скоротилися на 8,9%, до 20,34 тис. тонн, а А-95 – зросли на 1,5%, до 12,24 тис. тонн.

При цьому обсяг незадоволеного платоспроможного попиту на А-92 становив 23,46 тис. тонн, тоді як на А-95 – 26,34 тис. тонн.

Напередодні сезону високого споживання на ринку вже сформувався дефіцит пропозиції А-95. Традиційно влітку попит на цей бензин зростає швидше, ніж на А-92, оскільки в сезон відпусток споживачі активніше використовують автомобілі, розраховані саме на 95-й бензин.

Причиною нестачі палива стали "позапланові ремонти" великих НПЗ і скорочення виробництва нафтопродуктів.

Ремонти можуть зайняти більше місяця, а терміни відвантаження на початку травня вже збільшилися в середньому на два–чотири тижні. Подібна ситуація не дає учасникам ринку сформувати тривалі запаси, що збільшує ризики дефіциту палива влітку.

Водночас біржові котирування залишаються відносно стабільними завдяки механізму, що обмежує зростання та зниження цін до +0,01% та -3% від поточної ринкової ціни.

Позабіржові обсяги реалізуються з премією близько 10% до вартості на біржовому ринку, але й у цьому каналі пропозиція залишається обмеженою.

"Попит у рази – можливо, більш ніж у десять разів – перевищує пропозицію", – зазначив співрозмовник видання.

Від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах, що вже коштувало РФ понад 7 млрд доларів.

Зокрема українські атаки на нафтову інфраструктуру в місті Туапсе на Чорному морі завдали Росії збитків на суму понад 300 млн. дол. За місяць НПЗ та порт у місті атакували чотири рази.