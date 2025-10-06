Україна створила парки батарей для підтримки електромереж

Україна запустила мережу акумуляторних батарей для уникнення тривалих відключень електроенергії в разі російських атак на енергетичні об’єкти і розмістила їх у секретних місцях.

Про це пише Wall Street Journal.

Акумуляторні батареї, які Україні постачає американська компанія Fluence, знатні певний час підтримувати енергомережу у разі ушкоджень внаслідок російських атак, розповіло видання.

За даними WSJ, вартість програми запуску секретної мережі акумуляторних парків складає близько 140 млн доларів, програму завершили у серпні цього року

Шість об’єктів у Києві та Дніпропетровській області вже постачають електроенергію до електромережі, якщо через обстріли відключиться інше джерело.

WSJ повідомляє, що загальна потужність секретних акумуляторних парків складає 200 МВт. Разом вони зберігатимуть до 400 МВт-год електроенергії – завдяки цій потужності можна забезпечити протягом двох годин 600 тис. домогосподарств. Кожен блок можна замінити у разі пошкодження без впливу на інші.

Щоб ворог не знищив акумуляторні парки, Україна тримає місце їхнього розташування та засоби їхнього захисту (системи ППО тощо) у секреті, додає видання.

