США не продовжували дозвіл на купівлю російської нафти

Після закінчення терміну виключення з санкцій, що дозволяли купувати російську нафту, 16 травня, США не видавали указ про продовження дозволу.

Про це відомо з сайту Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Останній указ, що дозволяв поставку та продаж сирої нафти та нафтопродуктів походженням з РФ, видали 17 квітня 2026. При цьому, дозволяли продаж тільки нафти завантаженої на судна станом на 17 квітня 2026 року.

Термін цих виключень збіг 16 травня і оновлених указів на сайті відомства Мністерства фінансів США не було.

У п'ятницю 15 травня повідомляли, що Індія звернулася до США з проханням продовжити дію винятку з санкцій на російську нафту, оскільки війна в Ірані все ще порушує постачання енергоносіїв.

У травні 2026 року поставки російської нафти до Індії становлять безпрецедентні 2,3 млн барелів на день. Наприкінці місяця цей показник може становити все ще значні 1,9 млн барелів на день.

13 березня США призупинили дію санкцій проти російської нафти, яка вже завантажена в танкери, щоб стабілізувати світові енергетичні ринки в умовах війни на Близькому Сході.

У квітні США продовжили цей виняток до 16 травня.