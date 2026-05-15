Москва вимагає у бельгійського депозитарія 249 мільярдів доларів за заморожені активи

Московський суд підтримав позов Центрального банку РФ про стягнення з бельгійського депозитарія Euroclear збитків на суму 249 мільярдів доларів за заморожені активи.

Про це повідомляє Reuters.

Позов у росії повʼязують із заморожуванням активів у Бельгії на суму 249,43 млрд доларів. Адвокати Euroclear заявили, що було порушено право фінансової клірингової палати на справедливий судовий розгляд.

Центральний банк Росії зазначив у своїй заяві, що вітає рішення суду, "яке визнало дії Euroclear незаконними".

Центральний банк подав позов на суму 18,2 трлн рублів у Москві в грудні 2025 року у відповідь на план Європейського Союзу використовувати російські суверенні активи, заморожені в Європі — переважно у Euroclear — для забезпечення позики Україні.

Центральний банк Росії подав позов проти Євросоюзу до суду в Люксембурзі через безстрокове замороження активів, заблокованих після великого вторгнення РФ в Україну. У банку заявляють, що їх позбавляють правового захисту.