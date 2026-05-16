Суд Києва зобов'язав РФ заплатити компанії 26 мільйонів за упущену вигоду щодо вітропарків

Віктор Волокіта — 16 травня, 16:02
Фото ілюстративне

Господарський суд міста Києва стягнув з Російської Федерації на користь одеського ТОВ "Катвінд енержі" 26,24 млн упущеної вигоди.

Про це свідчить рішення суду від 15 квітня.

"Катвінд енержі" звернулося до суду з позовом до РФ на загальну суму 86,69 млн грн.

За даними компанії, у 2021-2022 роках вона надавала ТОВ "Нордекс енерджі Юкрейн" послуги керування будівельними майданчиками у двох областях України.

Мова йде про виконання проєкту вітропарку "Сиваш" у Херсонській області, що охоплює понад 60 опціональних вітрогенераторів "Нордекс", та проєкту вітропарку "Южне" у Одеській області, який своєю чергою охоплює 17 вітрогенераторів "Нордекс" з висотою близько 125 м.

Як зазначили представники "Катвінд енержі", з початком повномасштабної війни компанія втратила можливість надавати послуги з керування двома будівельними майданчиками вітропарків "Южне" та "Сиваш", що призвело до недоотримання прибутку у розмірі 85,17 млн грн.

Крім того, "Катвінд енержі" вказав, що у 2020-2021 роках підприємство придбало три авто Renault Duster на загальну суму 1,51 млн грн задля використання їх на будівельному майданчику вітропарку "Сиваш".

Втім, автомобілі залишились на окупованій території, а тому компанія вважає їх втраченими.

Суд призначав у справі судову економічну експертизу для встановлення фактичних обставин щодо розміру упущеної вигоди ТОВ "Катвінд енержі", враховуючи відсутність у матеріалах висновку експерта.

Експерти Київського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції дійшли висновку, що сума упущеної вигоди з березня 2022 року по грудень 2023 становить не 85,17 млн грн, а 26,24 млн грн.

Щодо автомобілів Renault Duster, суд зауважив, що компанія не підтвердила факту їх втрати жодними належними доказами, та не надала документів, з яких би вбачалось, що автомобілі залишились на окупованій території та взагалі там перебували.

Тому дійшов висновку, що включення до збитків підприємства вартості автомобілів в сумі 1,51 млн грн за відсутності доказів їх знищення/псування є передчасним.

Засновником ТОВ "Катвінд енержі" є турецька "КАТВІНД ЕНЕРЖІ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШІРКЕТІ", керівник та бенефіціар - Корай Алтинкилич (Туреччина).

Нагадаємо:

Північний апеляційний господарський суд стягнув з Російської Федерації на користь ТОВ "Азовмаш" $19,5 млн (713,61 млн грн) компенсації за завдану шкоду, і скасував рішення першої інстанції, яким компанії було відмовлено у позові до РФ.

Росія суди

суди

