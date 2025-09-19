В РФ зростає дефіцит пального та дорожчають нафтопродукти – розвідка

У 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігається дефіцит пального. Водночас по всій країні зростає вартість нафтопродуктів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, 17 вересня ціна бензину марки "АІ-92" піднялася й перевищила 73,2 тис. рублів за тонну, що стало історичним максимумом.

Як зазначає розвідка, криза пояснюється низкою чинників. По-перше, з 2 серпня вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів у рф із сукупною потужністю 119,2 млн тонн на рік. Як наслідок – мінпаливенерго та нафтокомпанії були змушені переглянути графік планового ремонту НПЗ, аби збільшити постачання бензину на внутрішній ринок.

До дефіциту також призвів низький рівень запасів у роздрібних мережах: через високу облікову ставку й дорогі кредити регіональні оператори АЗС не змогли сформувати резерви, що вже спричинило закриття заправок у Бєлгородській та Володимирській областях, повідомляє СЗРУ.

"Окремим чинником є штучне обмеження пропозиції з боку великих держкомпаній – "Роснефти", "Лукойлу", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" та "Татнефти". Вони регулярно відкладають відвантаження законтрактованого пального, віддаючи перевагу власним АЗС. Для компаній економічно вигідніше сплатити 5% штрафу за невиконання біржових зобов’язань, ніж відправляти бензин на ринок", – йдеться в повідомленні.

Як прогнозує розвідка, у короткостроковій перспективі, зокрема взимку 2025/2026 років, це призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в рф, зростання залежності від імпорту палива з білорусі, Казахстану й Китаю, а також до додаткових ризиків у логістиці, передусім для потреб окупаційної армії.

Нагадаємо:

За підрахунками Reuters, на 26 серпня російські нафтовики втратили 17% потужностей нафтопереробних заводів.

Дефіцит бензину в Росії, який наприкінці серпня фіксували у Забайкаллі, Примор’ї, на Курилах та в тимчасово окупованому Криму, у вересні поширився ще на 10 регіонів.