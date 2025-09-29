Українська розвідка спрогнозувала, коли обваляться доходи РФ від нафти

Оновлений базовий прогноз мінекономрозвитку Росії виявився критично залежним від збереження чи скасування міжнародних санкцій.

Про це говориться на сайті Служби зовнішньої розвідки України.

Аналітики російського відомства прогнозують підвищення середньої ціни нафти Urals із $58 за барель у 2025 році до $65 у 2028-му, однак цей сценарій можливий лише у випадку виходу росії з міжнародної ізоляції, говориться у повідомленні.

"Глобальний попит на нафту зростає все повільніше, угода ОПЕК+ втрачає ефективність, а надлишок потужностей на Близькому Сході та збільшення видобутку у Південній Америці тиснуть на ринок", – зазначає СЗРУ.

У результаті вартість Brent у найближчі роки може впасти до $60 за барель, що обвалить і доходи Кремля, прогнозує українська розвідка.

"У серпні 2025 року Urals коштувала лише $56,1 за барель із дисконтом $12,1 до Brent. Повернення до більш вигідного розриву ($1–2) можливе лише в разі скасування європейського ембарго та виключення російських компаній з американського санкційного списку. Без цього російська нафта приречена на знижки", – говориться у повідомленні.

Не менш складна ситуація і в газовій галузі, запевняє СЗРУ. Уряд рф очікує, що експорт ЗПГ зросте з 34,6 млн тонн у 2024 році до 58,4 млн тонн у 2028-му. Проте забезпечити такі обсяги неможливо навіть за рахунок "Арктик ЗПГ 2" – потрібні нові проєкти, серед яких ключові перебувають під санкціями США.

"Проблеми й у переробці нафти. Навіть за оптимістичними прогнозами зростання експорту нафтопродуктів із 122,5 млн тонн у 2024-му до 134 млн у 2028-му можливе лише за умови доступу до західного обладнання, що заборонене до постачання ще з 2022 року", – зазначають аналітики СЗРУ.

