Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати, — Зеленський

Україна буде готовою до всіх викликів, які виникають через російські удари по енергетиці. Але сьогодні важко прогнозувати, що буде з нею надалі.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

"Що буде з електрикою? Сьогодні мені дуже складно сказати. Ми будемо готові до всіх відповідних викликів. Ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати. Будемо боротись", – заявив Зеленський.

"Ми крок за кроком будемо збільшувати виробництво всього того, щоб вони також відчули те, що відчуваємо ми", – додав він.

Але Україна не вбиває цивільне населення ворога, а б'є у відповідь на російські ударами ударами по військових та енергетичних об'єктах, які забезпечують енергоресурсом російську військову машину, наголосив Зеленський.

"Тому я вважаю, що Україна робить абсолютно справедливий прогрес. Ми були б задоволені цього не робити, ми були б задоволені, щоб не було війни, але русскі цього не хочуть. Поки що. І тому цю війну може зупинити тільки тиск",-- підкреслив президент.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу. "Поставлене завдання – паралельно мати гроші на імпорт, щоб у людей був газ. І ми розуміємо, який обсяг грошей. І вважаємо, що ми будемо готові до такого", – заявив президент.

Росіяни знищили дві трансформаторні підстанції, які живили Харків. Прийдешня зима буде найважчою для міста за всі роки війни, заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вночі 5 жовтня Росія вчергове здійснила масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру України.

Група "Нафтогаз" хоче відкрити додаткові кредитні лінії на випадок необхідності в оперативному імпорті через атаки РФ.