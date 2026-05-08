У РФ зріс дефіцит бюджету: перевищив річний план у 1,5 раза

У Російській Федерації зріс дефіцит федерального бюджету, у півтора раза перевищивши річний план.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на попередні дані Мінфіну РФ.

Діра в бюджеті за січень-квітень становила 5,88 трлн рублів, або 2,5% ВВП, що майже на 3 трлн рублів вище рівня минулого року і на 1,3 трлн більше, ніж у січні-березні.

Річний план передбачає дефіцит ⁠3,79 трлн рублів, або 1,6% ВВП.

Надходження, не пов'язані з нафтою та газом, з початку року зросли на 10,2% у порівнянні з минулим роком до 9,42 трлн рублів. При цьому сумарні доходи скоротилися на 4,5% до 11,72 трлн рублів через падіння нафтогазових зборів на 38,3%.

Витрати ж зросли на 15,7% у порівнянні з минулим роком до 17,6 трлн рублів і досягли 40% від річного плану.

Як пише видання, економісти не вірять, що Мінфін РФ вкладеться в річну планку витрат, очікуючи нових податкових ініціатив.

Нагадаємо:

Агентство Reuters з посиланням на аналітичний центр, "близький до уряду РФ", писало, що високі світові ціни на нафту не допоможуть прискорити економічне зростання Росії цього року, оскільки удари українських дронів і нові західні санкції тиснуть на видобуток та експорт нафти.

Нафтогазові доходи російського бюджету виявилися набагато меншими, ніж можна було очікувати з огляду на зростання цін на нафту.