Росія готує "силовий" бюджет проти санкцій і падіння нафтових цін

Міністерство фінансів РФ у четвер повідомило про новий крок, покликаний захистити держбюджет від коливань нафтових цін і західних санкцій, що б’ють по російському енергетичному експорту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За новою схемою, яка запрацює наступного року, уряд знизить граничну ціну на нафту, після якої надприбутки перераховуються до резервного фонду. Це має забезпечити стабільне наповнення фонду.

«Щоб зробити наші фінанси стійкішими, ми пропонуємо зменшити залежність бюджету від цінових та об’ємних коливань доходів від нафти й газу», — сказав міністр фінансів Антон Сілуанов на публічному форумі.

За підрахунками Reuters, продажі нафти й газу РФ у вересні можуть впасти приблизно на 23% у річному вимірі через нижчі ціни та зміцнення рубля.

Проєкт бюджету планують подати до парламенту 29 вересня. Джерела Reuters додають, що уряд розглядає підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), щоб утримати дефіцит бюджету й підтримати резерви.

У Кремлі коментувати можливе підвищення ПДВ відмовилися: речник Дмитро Пєсков сказав, що уряд працює над проєктом. Ключові бюджетні показники традиційно погоджують із президентом Володимиром Путіним перед їх оприлюдненням.

Путін цього тижня зустрічався з ключовими членами кабінету, щоб обговорити бюджет, і висловив невдоволення повільними темпами економічного зростання, які, як очікується, знизяться приблизно до 1% проти 4,3% торік.

Читайте також: Стагфляція та збідніння населення: як Кремль розплачується за війну

Нагадаємо:

Російський уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), щоб стримати дефіцит бюджету і зберегти резерви.

Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков запевнив, що макроекономічна ситуація в Росії залишається "надійною і передбачуваною", навіть незважаючи на обвал рубля і рецесію.

Економіка Росії має серйозніші проблеми, ніж визнається офіційно, і протягом року існує реальний ризик системної банківської кризи.

У зовнішній торгівлі РФ помітно зростає обмін товар на товар: наприклад, пшениця на китайські авто або насіння льону на будматеріали.