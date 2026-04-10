Європа може зіткнутися з дефіцитом авіапального вже за три тижні – FT

Європейські аеропорти можуть постати перед дефіцитом палива вже за 3 тижні

Європейські аеропорти стикнуться з системним дефіцитом авіаційного палива, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита протягом трьох тижнів.

Про це пише Financial Times із посиланням на організацію Airports Council International Europe, що представляє понад 600 аеропортів та 95% повітряного трафіку в Європі.

У листі до єврокомісара з питань транспорту Апостолоса Цицикостаса представники організації зазначили про стурбованість авіаційної галузі щодо доступності авіаційного палива, а також про необхідність активного моніторингу та вжиття заходів з боку ЄС.

"Якщо протягом найближчих трьох тижнів судноплавство через Ормузьку протоку не відновиться стабільно та в значному обсязі, системний дефіцит авіаційного палива стане реальністю для ЄС", – йдеться у листі.

Наближення пікового літнього сезону, під час якого авіаперевезення забезпечують функціонування всієї туристичної екосистеми, від якої залежать багато економік ЄС, посилило ці побоювання.

З початку війни на Близькому Сході ціна на авіапальне в Північно-Західній Європі зросла до 1 573 доларів за тонну. До війни вона становила 750 доларів за тонну.

Європейські авіакомпанії заявляють, що у них має вистачити палива на кілька тижнів, але постачальники не можуть гарантувати постачання у травні.

