Українська розвідка зробила прогноз щодо виходу Росії з кризи

Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс став головним драйвером попиту.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Повернутися до мирної моделі без різкого падіння неможливо. Після війни Москва почне скорочувати витрати на оборонку, зазначає розвідка.

"Війна, яку розпочала рф проти України, змінила структуру російської економіки. За останні три роки мілітаризації країна опинилася у пастці: оборонні витрати зросли до майже 8 % ВВП, а військово-промисловий комплекс перетворився на головний драйвер попиту", – говориться у публікації.

Це дало змогу Кремлю підтримувати зростання у стратегічних секторах, але паралельно зруйнувало баланс і залишило приватний бізнес та цивільні галузі на узбіччі, зазначає розвідка.

"Після війни москва почне скорочувати витрати на оборонку. Як наслідок – мільйони зайнятих у ВПК втратять роботу, а цілі регіони, де сконцентровані оборонні підприємства, залишаться без економічної основи", – говориться у повідомленні.

До того ж демобілізація сотень тисяч контрактників теж створить шок для ринку праці, прогнозує СЗРУ.

"При цьому бюджет уже демонструє ознаки виснаження. У першій половині 2025 року доходи федеральної казни впали майже на 17 %, головним чином через зниження надходжень від нафти й газу, які тепер продаються зі значним дисконтом", – говориться у публікації.

Зростання нафтогазових доходів не компенсує втрати. Міністерство фінансів змушене підвищувати податки та вводити нові збори, однак це лише більше тисне на бізнес, аналізує СЗРУ.

Санкції та обмеження на імпорт технологій призводять до деградації цивільного виробництва: російські підприємства змушені випускати дешевші й простіші товари, що знижує конкурентоздатність. У перспективі це позбавляє країну можливості повернутися на глобальні ринки з високотехнологічною продукцією.

"Таким чином, Росія опинилася у "пастці військової ренти". Кремль не може різко зменшити військові витрати без обвалу, але й продовжувати фінансувати війну стає дедалі складніше", – робить висновок СЗРУ.

Це означає, що нова економічна криза для рф неминуча, а вихід із нього вимагатиме довготривалої та болісної перебудови всієї системи, говориться у повідомленні.

Стагфляція та збідніння населення: як Кремль розплачується за війну

Міністерство фінансів РФ повідомило про новий крок, покликаний захистити держбюджет від коливань нафтових цін і західних санкцій, що б’ють по російському енергетичному експорту.

Російський уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), щоб стримати дефіцит бюджету і зберегти резерви.

Економіка Росії має серйозніші проблеми, ніж визнається офіційно, і протягом року існує реальний ризик системної банківської кризи.