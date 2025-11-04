Програма "УЗ-3000" не потребує додаткового фінансування – "Укрзалізниця"

"Укрзалізниці" не потрібні додаткові кошти від держави на фінансування програми "УЗ-3000", повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

За словами посадовця, програма здійснюватиметься за рахунок місць, які їздять порожніми в непіковий сезон. Також витрати планують компенсувати за рахунок перегляду цін на квитки преміум-сегменту.

Перцовський стрверджує, що програма "УЗ-3000" не стосуватиметься вагонів 1-го класу, СВ та міжнародного сполучення. Для цих категорій квитків УЗ планує паралельно вводити динамічну ціну і додаткові сервіси, щоб, зокрема, компенсувати витрати на програму.

"Щоб скомпенсувати можливу втрату доходу від тих, хто скористається "кілометрами", а так все одно їхав би за гроші, паралельно впроваджуємо компенсатори, зокрема більш гнучке ціноутворення в преміум-сегменті, який сьогодні ще зарегульований", – пояснив фінансування програми Перцовський.

"Тож ці додаткові кілометри навантаження на державний бюджет не збільшують", – запевнив він.

"За словами урядовців та голови "Укрзалізниці", програма триватиме чотири місяці – у період, коли попит на квитки нижчий. Як зазначив Перцовський у коментарі Радіо Свобода, минулого року близько мільйона місць залишалися вільними впродовж непікових чотирьох місяців зимового сезону", – говориться у повідомленні.

"В період низького попиту на пасажирські перевезення "Укрзалізниця" має 200-250 тисяч на місяць незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх "Укрзалізниця" пропонує використати для соціальної програми. Ми хочемо збалансувати попит, заповнити ці місця й розвантажити пікові дати, коли квитків практично немає", – сказав голова правління компанії.

За даними опитування, яке провела "Укрзалізниця", велика частина пасажирів готові змінювати дату або навіть місяць подорожі, каже Перцовський.

"Таким чином, у серпні, коли квитки розкуповують миттєво, "Укрзалізниця" перевозить близько 2,6 мільйона пасажирів, тоді як у лютому – лише 1,9 мільйона. Тож у період із меншим навантаженням компанія може дозаповнювати місця, пропонувати поїздки "за кілометри" й перевозити більше пасажирів без додаткових витрат", – говориться у публікації.

Нині опрацьовуються деталі функціонування програми. Запрацює ініціатива в грудні. На першому етапі планують сфокусуватися на пасажирах із прифронтових територій. За словами Олексія Кулеби, міністра розвитку громад та територій, йдеться "про обласні центри, де загалом проживають 12 мільйонів людей".

