"Укрзалізниця" представлятиме новий склад наглядової ради

Віктор Волокіта — 6 жовтня, 16:20
Кабінет міністрів затвердив новий склад наглядової ради АТ "Укрзалізниця"

Про це повідомляється на сайті уряду.

До неї увійшли четверо незалежних членів:

  • Ельжбета Єва Беньковська (Польща) – колишня міністерка інфраструктури Польщі та єврокомісарка;
  • Гепард Хафер (Німеччина) – експерт з логістики, працював у Deutsche Bahn;
  • Максим Мокляк – колишній в.о. керівника Державної фіскальної служби у 2015 році;
  • Анатолій Амелін – підприємець, співзасновник Українського інституту майбутнього.

Державу будуть представляти:

  • Давид Ломджарія (Грузія) – голова наглядової ради Укроборонпрому;
  • Сергій Лещенко – колишній нардеп, колишній журналіст;
  • Олександр Камишін – колишній голова правління Укрзалізниці, колишній міністр стратегічних галузей промисловості (продовжує працювати, його призначили у 2024 році).

Незалежні члени ради були обрані через відкритий конкурс, організований комітетом з призначення. Відбір проводився за участі міжнародної рекрутингової компанії та фінансувався Європейським банком реконструкції та розвитку.

Довідково:

Наглядова рада Укрзалізниці за законом складається з семи членів, з яких більшість має бути незалежними членами.

