"Укрзалізниця" представлятиме новий склад наглядової ради
Getty Images
Кабінет міністрів затвердив новий склад наглядової ради АТ "Укрзалізниця"
Про це повідомляється на сайті уряду.
До неї увійшли четверо незалежних членів:
- Ельжбета Єва Беньковська (Польща) – колишня міністерка інфраструктури Польщі та єврокомісарка;
- Гепард Хафер (Німеччина) – експерт з логістики, працював у Deutsche Bahn;
- Максим Мокляк – колишній в.о. керівника Державної фіскальної служби у 2015 році;
- Анатолій Амелін – підприємець, співзасновник Українського інституту майбутнього.
Державу будуть представляти:
- Давид Ломджарія (Грузія) – голова наглядової ради Укроборонпрому;
- Сергій Лещенко – колишній нардеп, колишній журналіст;
- Олександр Камишін – колишній голова правління Укрзалізниці, колишній міністр стратегічних галузей промисловості (продовжує працювати, його призначили у 2024 році).
Незалежні члени ради були обрані через відкритий конкурс, організований комітетом з призначення. Відбір проводився за участі міжнародної рекрутингової компанії та фінансувався Європейським банком реконструкції та розвитку.
Довідково:
Наглядова рада Укрзалізниці за законом складається з семи членів, з яких більшість має бути незалежними членами.