Українці зможуть безкоштовно проїхати 3000 кілометрів "Укрзалізницею" – Зеленський

Зеленський анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками АТ "Укрзалізниця" у межах трьох тисяч кілометрів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000", – зазначив президент.

За його словами, у межах програми кожен українець зможе безкоштовно в межах України обрати залізничний маршрут і три тисячі кілометрів будуть безкоштовними.

"Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству", – додав Зеленський.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "зимової підтримки", яка буде схожа на минулорічну, коли усі українці мали можливість витратити 1000 гривень на окремі витрати.