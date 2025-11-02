В УЗ пояснили, за чиї кошти дадуть безкоштовні 3 тисячі кілометрів на подорожі

"Укрзалізниця" пояснила, що надаватиме безкоштовні 3 тисячі кілометрів паралельно з переходом держави до системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень.

Про це йдеться у повідомленні УЗ.

"3 000 кілометрів" розгортаються паралельно зі стартом системної державної підтримки пасажирських перевезень УЗ", - йдеться у повідомленні.

За задумом, це має поліпшити фінансовий баланс УЗ і водночас зберегти доступність поїздок.

Додаткові пасажири, які подорожуватимуть "за кілометри", дозаповнюватимуть вільні місця в уже запланованих рейсах, що суттєво не збільшить витрат.

Оскільки пасажирські поїзди субсидуються державою, УЗ підкреслює важливість максимально ефективного використання рухомого складу протягом року.

Паралельно УЗ розвиватиме платні сервіси у категоріях СВ, 1-й клас, а також у міжнародних поїздах.

Додаткові доходи від цих продуктів мають перекривати вартість поїздок "за кілометри", щоб не збільшувати потребу в бюджетному фінансуванні.

Нагадаємо:

Зеленський анонсував програму, за якою українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками АТ "Укрзалізниця" у межах трьох тисяч кілометрів.