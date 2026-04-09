100 тисяч доларів за демонтаж колії: затримали посадовця "Укрзалізниці"

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з ДСР Нацполіції затримали заступника керівника одного з департаментів АТ "Укрзалізниця", якого підозрюють у вимаганні хабаря.

Джерело: ДБР, генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, Нацпол, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова Кравченка: "Заступник директора Департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця" вимагав від представника підприємства з виробництва гранітної продукції на Хмельниччині сто тисяч доларів США за те, щоб "вирішити питання" з демонтажем і списанням залізничної колії, яка заважала розширенню виробництва.

Схема була продумана: спочатку ініціювати "сезонний об'їзд", щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім – демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар'єру.

Посадовець запевняв, що процедура складна та потребує погоджень з керівництвом "УЗ", Мінінфраструктури і профільними підрозділами. Натомість обіцяв організувати весь процес "під ключ" за 3-6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці".

Деталі: Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але за даними джерела УП, йдеться про заступника директора департаменту з питань екологічної безпеки Департаменту безпеки руху, охорони праці та екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця" Олексія Обрізана.

За даними слідства, до нього звернувся представник підприємства, яке видобуває корисні копалини, щодо оформлення документів для демонтажу або перенесення залізничної колії, яка залишалася на балансі "Укрзалізниці" та проходила через території родовища.

Посадовець запевнив, що зможе допомогти з отриманням дозволу на демонтаж коштом "Укрзалізниці", однак за це вимагав 100 тисяч доларів.

Щоб підтвердити свої "зобов'язання", він пообіцяв надати розписку про отримання грошей.

8 квітня після одержання всієї суми — 100 тисяч доларів США (еквівалент близько 4,4 млн грн) — та надання розписки посадовця затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

За цією статтею загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.