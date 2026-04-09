Посадовців "Укрзалізниці" підозрюють у розтраті 4,4 мільйона під час закупівлі комплектуючих

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру двом заступникам директора філії "Центр з будівництва та ремонту колії" АТ "Укрзалізниця", які здійснили розтрату державних коштів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що заступники директора філії "Центр з будівництва та ремонту колії" АТ "Укрзалізниця", зловживаючи службовим становищем, під час проведення закупівель у 2023 році уклали договір на постачання комплектуючих до вагонів. Умови договору передбачали постачання продукції за цінами, що суттєво перевищували ринкові.

За даними БЕБ, унаслідок таких дій державному підприємству завдано збитків у вигляді незаконної розтрати бюджетних коштів на суму понад 4,4 млн грн.

Фігурантам повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з ДСР Нацполіції затримали заступника керівника одного з департаментів АТ "Укрзалізниця", якого підозрюють у вимаганні хабаря сто тисяч доларів США за те, щоб "вирішити питання" з демонтажем і списанням залізничної колії, яка заважала розширенню виробництва.

В "Укрзалізниці" заявили, що максимально сприяють розслідуванню ДБР і Нацполіції. За даними компанії, правоохоронцям уже передали всі запитувані матеріали, а служба корпоративної безпеки перебуває на постійному зв'язку зі слідчими.