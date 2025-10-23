"Нафтогаз" та "Укрзалізниця" отримають понад 16 мільярдів гривень з резервного фонду – нардеп

Уряд збирається надати компаніям "Нафтогаз" та "Укрзалізниця" понад 16,4 млрд грн із резервного фонду.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк.

На Уряді сьогодні планують виділити гроші: 8,4 млрд грн "Нафтогазу" на закупівлю імпортного газу та 8 млрд грн на "Укрзалізницю", написав він.

"Обидві перекидки будуть з Резервного фонду", – зазначив нардеп.

Железняк опублікував постанову Кабміну про "Деякі питання забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2025/26 року".

"З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру виділити Міністерству енергетики (для акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України") 8 400 млн. гривень на придбання імпортованого природного газу для забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2025/26 року", – говориться у документі.

Інше розпорядження уряду, яке опублікував Залізняк, передбачає 8 млн грн Міністерству розвитку громад та територій.

Йдеться про "надання фінансової допомоги для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану".

Розпорядження "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету". У документі згадуються перевезення з територій, на яких ведуться бойові дії та "інші значущі перевезення".

Нагадаємо:

Раніше Верховна рада України підтримала проєкт державного бюджету на 2026 рік у першому читанні.

21 жовтня Верховна Рада проголосувала одразу за основу і в цілому за виділення додаткових 325 млрд грн на оборону.