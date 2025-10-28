В "Укрзалізниці" – новий голова наглядової ради

Головою наглядової ради АТ "Укрзалізниця" обрано Гепарда Хафера.

Про це повідомляє інформагентство "Укрінформ".

"Члени наглядової ради АТ "Укрзалізниця" на своєму першому засіданні у жовтні 2025 року обрали Гепарда Хафера головою, Сергія Лещенка – заступником голови наглядової ради", – говориться у повідомленні.

В УЗ нагадали, що 1 жовтня 2025 року уряд затвердив новий склад наглядової ради акціонерного товариства.

Її незалежні члени були відібрані за результатами відкритого конкурсу, організованого і проведеного Комітетом з призначення керівників важливих для економіки підприємств за участю міжнародної компанії з пошуку керівного персоналу.

"Гепард Хафер – науковець і експерт з логістики, колишній голова наглядової ради Укрзалізниці, має досвід роботи в Deutsche Bahn, – розповіли в "Укрзалізниці"

Представником від держави обрано Сергія Лещенка – політика і журналіста, колишнього народного депутата України, зазначає "Укрінформ".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив новий склад наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

До неї увійшли четверо незалежних членів: Ельжбета Єва Беньковська (Польща) – колишня міністерка інфраструктури Польщі та єврокомісарка, Гепард Хафер (Німеччина) – експерт з логістики, працював у Deutsche Bahn, Максим Мокляк – колишній в.о. керівника Державної фіскальної служби у 2015 році, Анатолій Амелін – підприємець, співзасновник Українського інституту майбутнього.

Наглядова рада Укрзалізниці за законом складається з семи членів, з яких більшість має бути незалежними членами.