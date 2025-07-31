Мінімум за всю історію: перевезення вантажів "Укрзалізницею" впало

У першому півріччі 2025 року Укрзалізниця перевезла 79,6 млн тонн вантажів — це на 11,8% менше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє гендиректор компанії Олександр Перцовський.

За його словами, при такій динаміці за рік буде перевезено лише половину від обсягів довоєнного 2021 року.

Перцовський наголосив, що нинішнє навантаження — найнижче в історії залізниці, і це серйозно впливає на здатність компанії утримувати себе, адже саме вантажні перевезення завжди були головним джерелом доходів.

Найбільше впали обсяги перевезення вугілля і зерна. Натомість незначно зросли обсяги перевезення цементу та будматеріалів. Експорт скоротився на 13,5%, внутрішні перевезення — на 11,7%. Лише імпорт зріс — на 5,4%. Транзитні вантажі майже зникли.

Нагадаємо:

Процедури контрактування, що дають старт виробництву 100 нових пасажирських вагонів для "Укрзалізниці", завершені.

АТ "Укрзалізниця" планує у 2025-му скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру п'ятьом особам, причетним до розкрадання 15 млн грн АТ "Укрзалізниця" під час публічних закупівель фарб та лінолеуму.