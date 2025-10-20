Уряд виділив 6 мільярдів гривень з резервного фонду: на що вони підуть

Уряд виділив понад 6 мільярдів гривень з резервного фонду державного бюджету для реалізації заходів, спрямованих на зміцнення обороноздатності держави з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Кабінет Міністрів України ухвалив відповідне рішення.

Мінекономіки уточнює, що йдеться про 6 млрд 9 млн грн передбачено для будівництва захисних споруд об'єктів критичної інфраструктури.у паливно-енергетичному секторі, у підсекторі залізничного транспорту (захист тягових підстанцій із рівнем напруги 110–150 кВ), у системах теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Зокрема, 800 млн грн піде Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури для АТ "Укрзалізниця" і 5,2 млрд грн — обласним державним (військовим) адміністраціям Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

"Реалізація проєкту дозволить посилити захист енергетичних і транспортних об'єктів, запобігти аваріям техногенного характеру та забезпечити стале функціонування систем життєзабезпечення — тепла, води, енергії, транспорту, а такожсприятиме зміцненню обороноздатності України й підтримці Збройних Сил у перевезенні воєнних вантажів", – говориться у повідомленні.

"Це рішення — частина системної політики держави щодо посилення стійкості критичної інфраструктури. Йдеться не лише про будівництво захисних споруд, а про гарантію безперервності енергопостачання, транспорту та комунальних систем, від яких залежить і тил, і фронт", — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Проєкт розпорядження погоджено без зауважень Міністерством фінансів, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством юстиції, Міністерством енергетики та Агентством відновлення.

Нагадаємо:

За січень–вересень 2025 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,82 трлн грн. Це на 473,5 млрд грн (на 20,2%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Бюджетний комітет рекомендував до першого читання бюджет-2026 року, повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа. Комітет у форматі бюджетних висновків Верховної Ради пропонує уряду внести в проєкт держбюджету низку змін.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український бюджет потребуватиме 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для фінансування боргів.

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн – ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони.

До загального фонду державного бюджету за 9 місяців 2025 року надійшло 1,6 трлн грн від податків, зборів та обов'язкових платежів (без міжнародних грантів). Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа зазначила, що доходи у 2025 році на 4,6% або (71,1 млрд грн) більші за план на звітний період.