"Укрзалізниця" планує цього року скоротити персонал

АТ "Укрзалізниця" планує у 2025-му скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.

Про це пише Forbes Ukraine.

"Укрзалізниця" у 2025-му витрачає на співробітників 52% доходу. 2,7 млрд грн чистого збитку торік спонукають найбільшого роботодавця країни до оптимізації. Під загрозою звільнення чверть адміністративного штату УЗ", – зазначено у публікації.

Як зазначає видання, від початку року в УЗ вже стартовала програма "Залізна ефективність". Компанія має скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад до кінця року",-- пише Forbes Ukraine з посиланням на СЕО УЗ Олександра Перцовського.

За його словами, УЗ пропонує офісним працівникам йти "ближче до коліс", де навпаки брак кадрів. Торік компанію покинули понад 9000 людей – найбільше серед українських компаній. Дефіцит провідників, машиністів, ремонтників – 20%.

"Щоб мати моральне право пояснювати людям непопулярні оптимізаційні рішення, треба починати з голови", – пояснює Перцовський. Оптимізація почалась з найбільш неефективних підрозділів, каже він. Це – адміністративні департаменти, вага яких знизилась через цифровізацію.

Також в УЗ забагато проміжних ланок менеджменту, дублювань управлінських функції, які будуть переглянуті, каже Перцовський. Частину обслуговуючих департаментів центрального апарату УЗ скорочують до 50% штату, каже Forbes Ukraine співрозмовник з середнього менеджменту компанії на правах анонімності через сенситивність теми.

Витрати на персонал займають близько 52% від загальних витрат УЗ, торік вони зросли на майже 14% – до 51,8 млрд грн, за даними консолідованої звітності компанії.

Це перевищує темпи зростання доходів. У 2024-му дохід УЗ зріс на 11% – до 104,1 млрд грн. Торік УЗ отримала 2,75 млрд грн збитку порівняно з 4,9 млрд грн прибутку у 2023-му.

За перший квартал 2025-го виторг УЗ скоротився на 22%, до 20,9 млрд грн порівняного з результатами минулорічних січня-березня. Чистий збиток зріс до 6,7 млрд грн.

Серед ключових причин падіння доходів – різке падіння вантажних перевезень, основного джерела фінансової стабільності УЗ. Торік компанія перевезла 174,9 млн т вантажів, але до кінця 2025 року їх обсяг може впасти до 165 млн т, прогнозують в УЗ. Це 50% від результату 2021-го.

Крім оптимізації персоналу, УЗ позбувається непрофільних активів, розраховує на підтримку держбюджету для закупівлі вагонів та рухомого складу та уряду – у підвищенні вантажних тарифів.

На початку грудня УЗ запропонувала підвищити вартість перевезень для всіх класів вантажів одразу на 37% з 1 лютого 2025 року. Однозначної підтримки КМУ пропозиція УЗ поки не отримала, бізнес її розкритикував. Фінансовий план УЗ на 2025 рік не затверджений, – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив для АТ "Укрзалізниця" понад 4,3 млрд грн на забезпечення безперебійних залізничних перевезень із зони бойових дій та інших соціально значущих перевезень.

До того спільно з Міністерством розвитку громад та територій України "Укрзалізниця" звернулася до прем’єр-міністра України щодо погодження відшкодування збитків від пасажирських перевезень, здійснених у прифронтових районах.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій та покращення ліквідності.

У липні 2026 року товариство має виплатити значну частину заборгованості по єврооблігаціях, що в сукупності з необхідністю подальшого забезпечення фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат для безперебійних залізничних перевезень та післявоєнного відновлення.