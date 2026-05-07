В Україні ліквідували один з банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію банку "Конкорд" як юридичної особи.

Про це повідомила пресслужба фонду Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що 5 травня до Єдиного держреєстру внесли запис про припинення АТ "АКБ "КОНКОРД" як юридичної особи. Відтак ліквідацію банку завершено, а сам банк вважається ліквідованим.

У Фонді додали, що після завершення ліквідації припинено і його повноваження як ліквідатора банку.

В серпні 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "Конкорд" та його ліквідацію.

Сталося це через систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У 2025 році Верховний Суд України остаточно підтвердив правомірність рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд" (Дніпро), скасувавши рішення судів попередніх інстанцій.