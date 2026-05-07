Екскерівник "Харківзеленбуду" приховав майно на 4,3 мільйона гривень

Ексдиректору комунального підприємства Харківської міської ради вручили підозру: у декларації він не вказав майно вартістю 4,3 млн грн, оформлене на інших осіб – нерухомість та автомобілі Porsche і Mercedes.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, а також Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але за даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про ексдиректора КП "Харківзеленбуд" Олександра Суховєя.

Підозрюваний вже не обіймає посаду, уточнили у прокуратурі.

За даними слідства, будучи керівником спеціалізованого комунального підприємства Харківської міської ради, посадовець задекларував недостовірні відомості у щорічній декларації за 2023 рік.

Зокрема, він не вказав житловий будинок і дві земельні ділянки, розташовані на території садівничого товариства "Коробів Хутір" на Харківщині, що належать його дружині.

Також він "забув" вказати у декларації Porsche Cayenne та Mercedes-Benz CL63 AMG.

Загалом у декларації не зазначено відомостей про активи на суму майже 4,3 млн гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури поліція повідомила ексчиновнику про підозру "за фактом умисного внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що директор КП "Харківзеленбуд" в деклараціях за 2022 та 2023 роки приховав садовий будинок площею 89,9 кв.м. та дві земельні ділянки, на яких він розташований.

Також він не вказав "об'єкт нерухомості за кордоном, який використовувався дружиною і дітьми для фактичного проживання", повідомляло тоді НАЗК.

Декларант не відобразив відомості про автівки, які перебували у нього та дружини в користуванні, а також дохід дружини від продажу автомобіля.

