Стало відомо, скільки від початку року коштували РФ атаки України по її НПЗ

Від початку року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах, що вже коштувало РФ понад 7 млрд доларів.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Серія ударів наприкінці березня і на початку квітня по великих російських нафтових терміналах, зокрема по Усть-Лузі і Приморську на Балтійському морі та Новоросійську на Чорному морі, коштувала Росії близько 2,2 мільярда доларів втрачених доходів.

Все через те, що атаки оскільки атаки спричинили багатотижневе закриття портових об'єктів і тимчасове скорочення обсягів експорту, сказав керівник Центру енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки Борис Додонов.

За словами Додонова, нещодавніші удари по російських нафтопереробних заводах ще більше збільшать цю суму. Він додав, що атаки на завод "Роснефти" в Туапсе спричинили настільки великі руйнування, що Росії, можливо, доведеться повністю відбудовувати цей НПЗ, а це потенційно коштуватиме 5 мільярдів доларів.

Попри зростання втрат, доходи Росії від експорту нафти все одно зросли через стрибок цін, викликаний війною з Іраном: у березні вони сягнули 19 мільярдів доларів проти 9,8 мільярда у лютому, сказав Додонов.

Водночас, з огляду на дедалі більший тиск санкцій на російський бюджет і зростання вартості війни для економіки країни, Росії потрібно, щоб світові ціни на нафту до кінця року в середньому трималися на рівні 115 доларів за барель, аби виконати нинішній бюджетний план на 2026 рік без скорочень, сказав дослідник Гарвардського університету Крейг Кеннеді.

Кеннеді також зазначив, що удари по російській нафтовій інфраструктурі змусили російські нафтові компанії у квітні скоротити видобуток приблизно на 300–400 тисяч барелів.

Наприкінці березня стало відомо, що різке зростання цін на нафту, спричинене війною з Іраном, дозволило російському уряду відкласти план зі збільшення довгострокових бюджетних резервів. Це послабило тиск на короткострокові фінанси.

Однак вже у квітні голова розвыдки Швеції стверджував, що російська економіка, яка вже дає збої, так і не змогла відновитися, навіть попри зростання цін на нафту під час війни на Близькому Сході, яке поповнило виснажену скарбницю Кремля.

Високі світові ціни на нафту не допоможуть прискорити економічне зростання Росії цього року, оскільки удари українських дронів і нові західні санкції тиснуть на видобуток та експорт нафти.