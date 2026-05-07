"Кернел" скоротив власний флот до одного танкера і може вийти з судноплавства

"Кернел" продав балкер Rotterdam Pearl V, який купив у грудні 2023 року, і розглядає повну відмову від володіння власним флотом.

Про це йдеться у релізі, який є у розпорядженні ЕП.

"Угода знаменує потенційну зміну стратегії компанії — повну відмову від володіння власним флотом на користь операційної гнучкості", - йдеться у повідомленні.

Балкер вантажопідйомністю 55 тис. тонн був частиною антикризової стратегії 2023-2024 років, коли на ринку бракувало фрахту, а ставки були піковими. У компанії заявляють, що власні судна тоді допомогли забезпечити безперебійний експорт продукції.

Після стабілізації зернового коридору та зростання пропозиції вільного тоннажу потреба у власному флоті зменшилася. Наразі у флоті "Кернел" залишився один танкер — MAVKA вантажопідйомністю 13,5 тис. тонн для перевезення рослинної олії.

У жовтні 2024 року "Кернел" продав одне з куплених раніше суден. Отримана грошова компенсація за продаж судна становила 7,4 млн доларів.