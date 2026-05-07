У Вінниці запрацював новий завод фарбувальних камер: має амбітні плани

В індустріальному парку "ВінІндастрі" (м. Вінниця) завод Smart Line почав випуск фарбувальних камер для металообробної промисловості, інвестувавши у першу чергу заводу 46 млн грн.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Проєктна потужність заводу - 20 фарбувальних камер на місяць.

Площа першої черги нового заводу - 2800 кв. м. Промислове приміщення другої черги площею 5000 кв. м планується побудувати до кінця 2026 року, введення в експлуатацію - у 2027 році.

"Плановий обсяг інвестицій у другу чергу - 60 млн грн. Разом з другою чергою Smart Line стане найбільшим в Україні виробником фарбувальних камер", - зазначив Кисилевський.

На підприємстві працевлаштують 150 працівників. Наразі на заводі працюють 32 спеціалісти.

Перші фарбувальні камери, вироблені в індустріальному парку, відправлені на експорт. Вже здійснені поставки в Польщу та Молдову. Наразі триває виконання замовлення з Естонії.

Індустріальний парк "ВінІндастрі" був створений у 2021 році. Площа парку - 26 га. Ініціатор створення - Вінницька міська рада.

Власниками ТОВ "Смарт лайн" вказані керівник Олександр Бебех та Сергій Корбін.

