На Дніпропетровщині ворожий БпЛА поцілив в авто енергетиків ДТЕК

У прифронтовому місті на Дніпропетровщині ворожий FPV-дрон влучив просто в автівку енергетиків, коли вони їхали на відновлювальні роботи.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Енергетики встигли швидко залишити автомобіль. Ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару автівка зазнала серйозних пошкоджень і більше не може виїжджати на ремонти, зазначили в компанії.

За даними ДТЕК, це вже 264 атака росіян на мережеві енергообʼєкти Дніпропетровщини. Попри постійну небезпеку, бригади ДТЕК щодня повертають світло людям на прифронтових територіях.

Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях станом на ранок 7 травня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.