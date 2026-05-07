Дружина власника OnlyFans взяла контроль над бізнесом після його смерті

Вдова українця Леоніда Радвінського виявилася спадкоємицею бізнес-імперії, що стоїть за платформою для дорослих OnlyFans.

Про це повідомляє Bloomberg.

Катерина "Кеті" Чудновська замінила свого чоловіка на посаді особи, що має значний контроль над холдинговою компанією OnlyFans, у березні, того ж місяця, коли Радвінський помер від раку у віці 43 років, згідно з документами, опублікованими у четвер у Британії.

Чудновська, 42-річна юристка та венчурна інвесторка, також має право призначати та звільняти директорів лондонської компанії Fenix International, де Радвінський раніше контролював контрольний пакет акцій через траст, як свідчать документи.

За даними Bloomberg Billionaires Index, до своєї смерті він накопичив статки щонайменше у 3,8 млрд доларів.

Чудновська, мешканка США та мати чотирьох дітей, належить до недавньої хвилі вдів, які дедалі частіше формують бізнес-імперії після успадкування статків від своїх чоловіків, що підсилює загальний підйом у кількості надзвичайно заможних жінок.

Більше десятка жінок серед 500 найбагатших людей світу стали мільярдерками після смерті чоловіка — це найвища цифра за всю історію, як повідомляв Bloomberg минулого року.

Серед них — Рената Келнерова, яка успадкувала один із найбільших статків у світі, коли її чоловік Петр, засновник інвестиційної компанії PPF загинув у вертолітному катастрофі п'ять років тому, та філантропка Лорен Пауелл Джобс, чий чоловік, співзасновник Apple Inc. Стів Джобс, помер у 2011 році.

"Бічні" спадкування мають величезні наслідки для того, як інвестуються величезні суми та як багатство передається наступному поколінню, оскільки інвестори готуються до того, що літні батьки передадуть своїм дітям понад 100 трильйонів доларів.

За даними індексу Bloomberg, жінки зараз складають майже 15% з 500 найбільших статків світу, причому приблизно половина з них володіє сукупним чистим капіталом у розмірі 407 мільярдів доларів, отриманим у спадок.

Радвінський, уродженець України, який переїхав до США в дитинстві, у 2018 році придбав контрольний пакет акцій платформи OnlyFans і перетворив її на культурний феномен, що змінив індустрію порнографії, дозволивши творцям безпосередньо стягувати плату за свій контент.

Під час пандемії багато акторів фільмів для дорослих та секс-працівників звернулися до платформи в пошуках альтернативних джерел доходу, що допомогло збільшити статки Радвінського, який з 2021 року отримав понад 1,8 млрд доларів дивідендів.

Нагадаємо:

Леонід Радвінський, мільярдер і власник платформи для дорослих OnlyFans, помер від раку у віці 43 роки, і його смерть ставить питання про власність над однією з найсуперечливіших платформ.