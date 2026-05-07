РФ атакувала Дніпро: сталася пожежа, на підприємстві вибиті вікна

Віктор Волокіта — 7 травня, 12:07
Війська Російської Федерації 7 травня атакували Дніпро, в результаті чого пошкоджено підприємство.

Про це повідомив начальник облвійськадміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, сталася пожежа.

"Вибуховою хвилею вибило вікна на підприємстві харчової промисловості. Пошкоджене авто", - зазначив Ганжа.

Попередньо, постраждалих немає.

Ввечері 5 травня російські війська атакували розподільчий центр мережі супермаркетів Varus у Дніпрі, є загиблі.

