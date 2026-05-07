У Чорнобильській зоні розгорнули агробізнес на 190 гектарах: оголошено підозри

Підприємцям і колишнім посадовцям повідомили про підозру у справі про незаконне використання понад 190 гектарів земель Чорнобильського заповідника під агробізнес.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, йдеться про колишнього директора та власника приватного підприємства, а також ексголів двох сільрад Поліського району Київської області.

Слідство стверджує, що фігуранти шахрайським шляхом заволоділи правом постійного користування трьома ділянками у Чорнобильській зоні, які у 2016 році увійшли до складу заповідника.

За версією прокуратури, для цього використали фіктивне рішення Поліської районної ради, якого насправді не існувало. На його підставі землі незаконно перевели у комунальну власність і оформили право постійного користування на приватне підприємство.

У прокуратурі заявляють, що впродовж 2020-2025 років ці землі використовували як аграрні угіддя — без спеціальних дозволів там вирощували пшеницю та кукурудзу.

Підозрюваним інкримінують використання завідомо підробленого документа та шахрайство в особливо великих розмірах.

