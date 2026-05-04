До 70% користувачів Polymarket і Kalshi втрачають гроші на ставках – WSJ

Більшість звичайних користувачів платформ прогнозів Polymarket і Kalshi втрачають кошти, а прибутки зосереджуються в руках невеликої кількості досвідчених трейдерів.

Про це свідчить аналіз від The Wall Street Journal (WSJ).

"Аналіз показує, що невелика кількість акаунтів на Polymarket і Kalshi – зазвичай це професіонали, які використовують масиви даних, алгоритми та ШІ для величезної кількості ставок – забирають собі більшу частину виграшу. Тоді як випадкові трейдери найчастіше програють", – констатує WSJ.

Видання проаналізувало 1,6 млн акаунтів на Polymarket, на яких здійснювалися операції з листопада 2022 року. Загалом на платформі зареєстровано щонайменше 2,3 млн акаунтів.

За оцінками WSJ, 67% всього прибутку на Polymarket припадає лише на 0,1% акаунтів. Це означає, що менше ніж 2 тисячі акаунтів отримали загалом майже 500 млн дол.

На біржі прогнозів Kalshi частка тих, хто зазнав збитків, також значно перевищує тих, хто отримав прибуток – за словами компанії, на кожного прибуткового користувача припадає 2,9 збиткового. При цьому Kalshi не оприлюднює вичерпних даних про прибутки користувачів і не розкриває загальну їх кількість.

Один із професійних трейдерів зізнався, що у трейдерів-аматорів на Kalshi "жодних шансів" з точки зору системності: він укладає 60 угод за хвилину і змінює свої заявки на купівлю і продаж 30 разів на секунду.

Загалом, за даними компанії The Block, загальний обсяг торгів на обох платформах у квітні зріс до 24,2 млрд дол. порівняно з 1,8 млрд дол. роком раніше.

