Профільний комітет Ради рекомендував у цілому законопроєкт про "податок на OLX"

Віктор Волокіта — 7 травня, 09:00
Парламентський фінансовий комітет рекомендував прийняти у цілому законопроєкт №15111-д щодо оподаткування цифрових платформ, що є структурним маяком нової програми фінансування з МВФ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк 6 травня.

17 членів комітету підтримали рішення, четверо – утримались.

Як зазначив нардеп Данило Гетманцев, підготовлений до другого читання законопроєкт 15111-д серед іншого запроваджує прозорі умови для оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Зокрема доопрацьована комітетом редакція враховує такі ключові положення:

  • доходи фізособи, отримані через цифрові платформи, оподатковуються операторами платформ як податковими агентами – без необхідності відкриття спецрахунків чи подання декларацій користувачем платформи;
  • платформи утримують ПДФО за пільговою ставкою 10% без окремої сплати військового збору (надалі ставка буде коригуватися пропорційно до зниження ставки військового збору);
  • доходів фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік звільняються від оподаткування;
  • відсутні обмеження для ФОП при роботі через платформу: якщо особа реєструється на платформі як ФОП, то оператор платформи не утримує ПДФО, але якщо така особа реєструється на платформі для особистих цілей (продаж вживаних речей), то платформа утримує 10% податку, як для звичайної фізособи;
  • передбачено блокування сайтів платформ, які порушують вимоги податкового законодавства (реєстр добросовісних платформ буде доступний на вебсайті ДПС);
  • усунуто нерівність між платформами резидентами і нерезидентами;

Розгляд законопроєкту у другому читанні у цілому заплановано на 12 травня.

Нагадаємо:

У квітні Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ

