Інфляція в Україні прискорилася до 8,6%: найвищий рівень цього року

Інфляція в Україні прискорилася до 8,6%

Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2026 року порівняно із березнем становило 1,4%, а порівняно з квітнем 2025 року – 8,6%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У річному вимірі інфляція за підсумками квітня 2026 року зросла до 8,6% із 7,9% за підсумками березня, 7,6% за підсумкам лютого, 7,4% за підсумками січня.

Найбільше у квітні подорожчали паливо й мастила (+7,9%), проїзд у автотранспорті (+6,5%) та хліб і хлібопродукти (+5,2).

Базова інфляція становила 0,8% у місячному вираженні й 7,6% у річному.

Як повідомляв НБУ, в Україні інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати.

У березні інфляція пришвидшилася до 7,9%, а базова – до 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз НБУ.

За оцінками НБУ, у квітні зростання інфляції тривало.