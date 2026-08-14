Україна передала Росії пропозицію про перемир'я в Чорному морі – Reuters

Україна через третю сторону передала Росії пропозицію взаємно припинити атаки на цивільні об'єкти в Чорному морі та очікує на відповідь Москви.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело, обізнане із ситуацією.

Пропозиція з'явилася на тлі посилення ударів по суднах і портах, які вже порушили експортні потоки та викликали побоювання щодо світових поставок продовольства.

Росія та Україна, які є великими учасниками світового аграрного ринку, звинувачують одна одну в посиленні атак на судна, що використовуються для експорту. Після повідомлення Reuters ф'ючерси на пшеницю на Euronext відійшли від двотижневого максимуму.

Наприкінці липня багато судновласників припинили заходити до портів Одеської області після російських ударів по десятках суден. Через це Україна почала активніше використовувати альтернативні маршрути для експорту.

Водночас після української атаки Росія у середу та четвер була змушена призупинити роботу всіх трьох зернових терміналів у Новоросійську. Reuters зазначає, що це змусить Москву додатково скоротити експорт зерна.

Перед появою повідомлення Reuters заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявляв, що Москва не отримувала офіційної пропозиції про припинення вогню в Чорному морі.

Оновлено. Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не бачить доцільності повертатися до "Чорноморської ініціативи" зразка 2022-2023 років і призупиняти бойові дії у Чорному морі.

Нагадаємо:

За перші два тижні серпня експорт українського зерна скоротився на 75% порівняно з аналогічним періодом торік. Російські удари майже зупинили перевезення через чорноморські порти в розпал жнив.

На початку серпня атаки на судна, порти та термінали в Чорному морі вже почали порушувати постачання зерна й нафти.

12 серпня після українських ударів у Новоросійську зупинили роботу два найбільші зернові термінали Росії.