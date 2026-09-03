У Києві громадський транспорт зупинятиметься під час хвилини мовчання

Щодня о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання в Києві на 60 секунд зупинятимуть рух транспорту, там, де це технічно можливо, світлофори перемикатимуть у режим "Усім червоний".

Відповідне рішення підтримала Київрада на засіданні 3 вересня.

На першому етапі рух зупинятимуть у центральній частині столиці, де система вже технічно готова: на Європейській площі, вул. Хрещатик, вул. Басейній, Бессарабському проїзді, вул. Великій Васильківській, пл. Українських Героїв, вул. Євгена Чикаленка, бульв. Тараса Шевченка, вул. Володимирській та вул. Прорізній.

Інфографіка: КМДА

Надалі, відповідно до технічної готовності світлофорних об'єктів, такий режим поширюватимуть на інші вулиці та території Києва.

Коли саме у столиці почнуть зупиняти рух транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання, повідомлять окремо.

Під час зупинки руху через міську систему оповіщення транслюватимуть голосове повідомлення та відлік до завершення хвилини мовчання. Механізм враховуватиме безпекову ситуацію: під час дії або оголошення повітряної тривоги рух на 60 секунд не зупинятимуть.

Як пояснив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов, це рішення має зробити хвилину мовчання у столиці "справді видимою та перетворити її на щоденну традицію пам'яті".

У Київрада зазначили, що фахівці транспортної галузі опрацювали різні сценарії зупинки руху під час хвилини мовчання, провели необхідне моделювання та визначили механізм, який дозволить зробити це керовано й безпечно, без зайвого впливу на роботу транспорту.

Нагадаємо:

У Києві під час повітряних тривог "жовтого" рівня Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме в повному обсязі, а кількість наземного транспорту планується суттєво збільшити.