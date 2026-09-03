Ворог поцілив по заводу Coca-Cola на Київщині: що відомо

На Київщині наслідок російської атаки сталася пожежа: за даними УП, ворог завдав ударів по заводу Coca-Cola.

Про це повідомляють джерела УП.

Наразі офіційного підтвердження інформації немає. На кадрах, які поширюються місцевими Telegram-каналами, видно багато диму в районі промислового об'єкта.

Ідеться про завод "Кока-Кола Беверіджиз Україна", розташований у Броварському районі Київської області – у селищі Велика Димерка.

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За даними УП, один БпЛА влучив у склади готової продукції. За попередньою інформацією, жертв немає.

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