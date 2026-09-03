РФ вдарила по найбільшому фармскладу України: втрати можуть сягати мільярдів

Внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.

Про удар по складських приміщеннях у Бориспільському районі повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За інформацією співрозмовників ЕП на фармацевтичному ринку, під удар потрапив саме комплекс "Біокон". Вони зазначили, що втрати внаслідок атаки можуть сягати мільярдів гривень.

ТОВ "ХФК "Біокон" спеціалізується на фармацевтичній логістиці та складському господарстві. Компанія надає іноземним фармацевтичним компаніям приміщення для аптечних складів та послуги зі зберігання фармпродукції на митному складі.

Зокрема на складі знищено значний запас продукції флагманських західних виробників ліків в Україні. Мова про Pfizer, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca та інших.

Нагадаємо:

Росія останнім часом посилила удари по складській і логістичній інфраструктурі Київщини.

27 серпня внаслідок російської атаки в Бориспільському районі виникла масштабна пожежа складських приміщень.

Росіяни звечора 2 вересня атакували Україну 163 ударними дронами, з яких 135 вдалося збити.