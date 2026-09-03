Висоцький закликав не скуповувати продукти: загрози голоду немає

Дефіциту продуктів в Україні не буде, лише складнощі з логістикою - Висоцький

Підстав для збільшення домашніх запасів харчових продуктів через російські удари по складській інфраструктурі наразі немає, оскільки довгострокового дефіциту продовольства в Україні не очікується

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Чогось нового щодо того, що треба мати в умовах війни, (немає, тут) нічого не змінилося (…) Треба мати мінімальний запас (…) Передумов мати більше, ніж місячний запас, немає", – каже міністр.

За його словами, наразі немає загроз постачанню продовольства, як це було у 2022 році, хоча через перебудову логістики можливі певні затримки із доставкою продукції.

Базовий запас продуктів на місячне споживання, який рекомендується мати в умовах війни, залишається актуальним, а його склад залежить від потреб конкретної людини або сім'ї.

Водночас Висоцький зазначив, що перебудова логістики через пошкодження логістичної інфраструктури може призвести до зростання вартості харчових продуктів приблизно на 2,5% по Україні.

За його словами, це загальна макроекономічна оцінка по всіх продовольчих позиціях, хоча вартість окремих товарів може змінюватися по-різному.

Нагадаємо:

14 серпня Висоцький заявив, що знищення розподільчих центрів не спричинило дефіциту продовольства.

Також Висоцький повідомляв, що російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні.