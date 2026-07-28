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Apple другою у світі перетнула ринкову оцінку в 5 трильйонів доларів

Володимир Тунік-Фриз — 28 липня, 17:13
Apple другою у світі перетнула ринкову оцінку в 5 трильйонів доларів
Apple другою у світі перетнула 5 трильйонів доларів вартості
Getty images

Компанія Apple стала другою в історії, ринкова капіталізація якої досягла 5 трильйонів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

У вівторок акції виробника iPhone подорожчали на 1,8 % до 342,89 доларів, завдяки чому ринкова капіталізація компанії вперше перевищила 5 трильйонів доларів.

З того часу вона знову опустилася нижче цього рівня. Якщо ціна акцій на момент закриття торгів перевищить 340,43 долара, компанія перетне цей поріг.

14 травня ринкова капіталізація Nvidia Corp. досягла рекордного рівня в 5,7 трлн доларів, але з того часу вона втратила приблизно 1 трлн доларів. Наразі Apple є найбільшою компанією в індексі S&P 500.

Нагадаємо:

Компанія Apple подала позов проти OpenAI та двох колишніх співробітників, звинувативши їх у незаконному привласненні її комерційних таємниць з метою сприяння просуванню власника ChatGPT на ринок споживчої електроніки.

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