Нова пошта: у Дніпрі росіяни знищили депо та відділення компанії

Ракета-дрон "Бандероль" знищила депо та відділення Нової пошти у Дніпрі: загинув один співробітник компанії, ще п'ятеро отримали осколкові поранення.

Про це повідомила Нова пошта.

"Ворог вкотре атакував цивільну логістичну інфраструктуру і забрав життя нашого колеги. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Компанія перебуває на зв'язку з родиною та надає всю необхідну допомогу", – зазначено у повідомленні.

"Також п'ятеро наших колег отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу і перебувають у свідомості", – розповіли у компанії.

Триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

Якщо відправлення було знищено унаслідок атаки, Нова пошта компенсує оголошену цінність.

Резервна логістична схема вже запущена, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Дніпру 3 вересня загорілися склади логістичної компанії, декілька людей дістали поранення.