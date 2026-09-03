У "Дії" тепер можна розлучитися онлайн

У "Дії" тепер можна розлучитися

В Україні запустили онлайн-розірвання шлюбу в застосунку "Дія" для подружжя, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей.

Про запуск послуги повідомила пресслужба "Дії".

Один із подружжя формує заяву в застосунку, після чого другий має підтвердити її у своїй "Дії". Система автоматично перевіряє інформацію в реєстрі ДРАЦС. Без згоди обох сторін подати заяву неможливо.

Після подання заяви передбачений місячний строк, після якого шлюб буде розірвано. Якщо подружжя передумає, заяву можна відкликати не пізніше ніж за чотири години до відеоконференції.

Для подружжя зі спільними неповнолітніми дітьми порядок не змінився — розірвання шлюбу відбувається через суд.

Нагадаємо:

У червні 2024 року в "Дії" розпочали тестування нових функцій – стало доступне підтягування у смартфон свідоцтва про народження, одруження, розлучення та зміну імені.

24 червня 2024 року В Україні одружилися перші пари за допомогою застосунку "Дія".