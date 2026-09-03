У Києві вдвічі підвищили тарифи на воду

Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривень за кубометр.

Про це повідомляє Суспільне з засідання міської ради.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що НКРЕКП рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році, а нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах.

"Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду – в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти – не може залишатися на колишньому рівні", – сказав Кличко.

Наразі загальний тариф на водопостачання та водовідведення у Києві становить 30,38 гривні за кубометр. Із них водопостачання – 16,16 гривні за кубометр, водовідведення – 14,22 гривні, обидві суми з ПДВ.

Нагадаємо:

Напередодні міський голова Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на воду та водопостачання в столиці через критичну ситуацію в галузі.

Рішення пояснюють зростанням вартості електроенергії, пального та реагентів.