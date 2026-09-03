РФ завдала удару по складах логістичної компанії в Дніпрі: вісім поранених, є загиблий

Внаслідок російського удару по Дніпру 3 вересня загорілися склади логістичної компанії, декілька людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Спочатку було відомо про пожежу в передмісті. Згодом очільник ОВА уточнив, що внаслідок удару загорілися саме склади логістичної компанії. Назву підприємства та масштаби пошкоджень він наразі не повідомив.

У ОВА повідомили, що одна людина загинула, пʼятеро поранені. 20-річний юнак госпіталізований у важкому стані.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА повідомив про 8 поранених через ворожу атаку на Дніпро. Четверо з них у лікарні. Один постраждалий у важкому стані.

Нагадаємо:

В Одесі в ніч на четвер унаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждали 17 людей, серед них – троє дітей.

Внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.