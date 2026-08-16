Nvidia планує інвестувати 3 мільярди доларів у центр обробки даних у Огайо

Nvidia веде переговори про інвестування до 3 мільярдів доларів у SB Energy, дочірню компанію SoftBank Group, яка розробляє масштабний проєкт центру обробки даних в Огайо для OpenAI.

Про це повідомило видання The Information у суботу з посиланням на джерела, передає Reuters.

Зазначено, що запропоновані інвестиції є частиною переговорів Nvidia з OpenAI та SB Energy щодо надання кредитної підтримки на суму близько 100 млрд доларів для запланованого комплексу центрів обробки даних в Огайо, йдеться у повідомленні.

За інформацією "The Information", Nvidia обговорювала можливість інвестувати половину з 3 млрд доларів після підписання угоди щодо проєкту в Огайо, а іншу половину — в рамках запланованого первинного публічного розміщення акцій SB Energy.

Як додається у повідомленні, SB Energy планує вийти на біржу вже наступного місяця і може залучити щонайменше 5 млрд доларів у ході IPO.

SB Energy, яку також підтримує OpenAI, займається розробкою масштабних проектів у сфері енергетики та інфраструктури центрів обробки даних. Заснована у 2019 році, компанія будує кілька комплексів центрів обробки даних для задоволення зростаючого попиту, пов'язаного з робочими навантаженнями штучного інтелекту.

Нагадаємо:

Одне з ключових американських відомств переглядає механізми, за якими китайські компанії, що працюють у сфері штучного інтелекту, отримують та використовують чіпи Nvidia Corp. за кордоном.