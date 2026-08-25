У шістьох росіян хочуть конфіскувати 7 гектарів землі в Україні

Прокуратура подала до судів позови про конфіскацію шести сільськогосподарських ділянок загальною площею 7 га, які належать громадянам Росії.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Прокурори встановили, що шестеро росіян отримали ділянки у спадок.

Земельний кодекс дозволяє іноземцям успадковувати українські сільськогосподарські землі, проте зобов'язує відчужити їх протягом року після набуття права власності.

За даними прокуратури, власники цього не зробили, тому відомство вимагає припинити їхнє право власності та передати ділянки державі.

Нагадаємо:

У березні Оболонська окружна прокуратура домоглася виконання судових рішень про конфіскацію чотирьох земельних ділянок, якими володіли громадяни Росії. Землі перейшли у власність держави.