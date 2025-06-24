Новини 24 червня: ціни на нафту різко впали, російський мільярдер подав позов до України через конфіскацію заводів

Про що сьогодні говорили?

Про ціни на нафту. Ціни на нафту знизилися до найнижчого рівня за останній тиждень після заяви Дональда Трампа про перемир’я між Ізраїлем та Іраном.

Про ціни на бензин. Через загострення на Близькому Сході ціни у найбільших українських мережах АЗС з 16 по 23 червня зросли в середньому на 2 гривні за літр

Пр наслідки атаки РФ. Внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині зазнав пошкоджень поїзд, який прямував з Одеси в Запоріжжя, а низка поїздів затрималася.

Про економіку РФ. Путін збільшив видатки на фоні рекордного дефіциту бюджету РФ, а російський завод, що постачає електроніку для армії та авіації, зупинився через борги.

Про позов проти України. Російський мільярдер подав позов до України через конфіскацію заводів – їх конфіскували у червні 2023-го і вже продали на аукціоні.

Про податки. Українці сплатили в чотири рази більше військового збору, ніж рік тому.

Інвестор зі зведень НАБУ. Як експодатківець Насіров почав будувати житлові комплекси в Києві

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров став помітним гравцем на будівельному ринку столиці, але не афішує цього.